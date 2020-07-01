Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'dan şair Paslı'ya ziyaret Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, besteci, şair, yazar Bahaddin Paslı'yı ziyaret etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, besteci, şair, yazar Bahaddin Paslı'yı ziyaret etti.

6 yıl santral memurluğu yaptığı görevinden istifa ederek, içindeki sese kulak veren Bahaddin Paslı, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a sazıyla kendi kaleme aldığı eserlerini seslendirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilerleyen yaşına rağmen Bahaddin Paslı'nın on parmağında on marifet olduğunu kaydetti.

Sanatsal faaliyetlere önem verdiklerini, Bahaddin Paslı'nın ise arşiv niteliğinde çalışmalara imza attığını kaydeden Tutal, şunları kaydetti:

"Sanata ve sanatçıya önem veriyoruz. Kendinize has tarzınızla Seydişehir için arşiv niteliğinde çalışmalara imza atıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Bizim sizin için yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman yanınızdayız. Bu arada yazdığınız ve bestelediğiniz türküleri, sizin ağzınızdan dinlemekte bir başka bahtiyarlık verdi. Güzel besteleriniz kulaklarımızın pasını sildi."

Bahaddin Paslı ise ortaokul yıllarında şiir yazmaya başladığını belirterek, "1973 yılında 'Şiirlerim' isimli kitabımı çıkardım. Yazılarımı hep kara kalem kullanarak yazdım çünkü hata yaparsan düzeltme şansım var diye düşündüm. Gazeteciliğe ilk başladığım zaman yaptığım gazete arşivleme işine halen devam ediyorum. Genelde eve gelen her türlü mecmuayı veya düğün davetiyesini arşivliyorum. Bu arşivim şehrin geçmişine bir yolculuk yapmamızı sağlıyor. Evimi ziyarete gelenler gazetelerimi inceleme fırsatı buluyor ve o günün haberlerini, yazılarını görünce şaşırıyorlar. Son çıkaracağım kitabımda ise düğün davetiyelerine yer verdim." dedi.

Bahaddin Paslı ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, günün anısına birbirlerine çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Kaynak: AA