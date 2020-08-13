Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, balıkçılarla bir araya geldi Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, geçimini gölden sağlayan balıkçılarla bir araya geldi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, geçimini gölden sağlayan balıkçılarla bir araya geldi.

Başkan Tutal, balıkçılarla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Suğla Gölü'ne açıldı.

Balıkçılarla birlikte vira Bismillah diyerek Suğla Gölü'ne açılan Başkan Tutal, ağ serdi, ağ topladı.

Suğla gölünde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan aileler olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şunları kaydetti:

"Suğla Gölü'ndeki balıkçılar, gün ağarırken eşleriyle avlanmaya çıkıyor. İlçenin kuzeybatısında yer alan ve 16 bin hektarlık alana yayılan ve göle kıyısı bulunan mahallelerden birçok kişi, uzun yıllardır eşleriyle birlikte balıkçılık yapmış hala yapmaya devam ediyor. Av sezonunda tuttukları balıklarla geçimlerini sağlıyor. Gölde, aynalı sazan, Çin sazanı, tatlı su kefali, gümüş balığı ve tatlı su ıstakozu avlayan çiftler, geçimlerini av sezonunda tuttukları balıkları satarak sağlıyor. Kooperatife bağlı 85 aile buradan geçimini sağlıyor. Seydişehir, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinin çevrelediği göl, çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor."

Eşiyle uzun zamandır birlikte balıkçılık yaptıklarını belirten Esat Özdemir, "Kolay para kazanmak yok. Şükür Allah'a. Sabahları erkenden geliyoruz, öğlene kadar işimizi bitirip çıkıyoruz. Yazları saat 5 gibi, kış aylarında ise 7-8 gibi buraya geliyoruz. Balık fena değil, dişli balık bu sene bereketliydi. Şu an çok iyi olmasa da çorbamız kaynıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA