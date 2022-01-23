Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, asker eğlencesine katıldı

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede askere gidecek gençler için düzenlenen eğlenceye katıldı.

İlçeye bağlı Kumluca Mahallesi'nde askere gidecek gençler için düzenlenen eğlence gecesine katılanBaşkan Tutal, kutsal göreve giden gençlere sağlıkla gidip geri dönmeleri temennisinde bulundu.

Gençlerin mutlu gününe ortak olan Tutal, "Gençlerimiz bu mukaddes görevi en güzel şekilde yerine getirerek sağ salim ayaklarına taş değmeden inşallah memleketlerine döneceklerdir. Onlar bizim gururumuz, onurumuz her şeyimizdir. Allah'a emanet olun." diye konuştu.

Başkan ayrıca askere gidecek tüm gençlere içlerinde Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim bulunan hediye takdim ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.