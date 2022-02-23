Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a ziyaretler

Seydişehir'de yeni kurulan bir harita mühendislik bürosunun yöneticileri, Başkan Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Konuk mühendisler Başkan Tutal'a yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Birlik ve beraberliğin her zaman kazanım ve başarı getirdiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, "İlçemizde aynı mesleği icra eden, faal harita bürolarının tek çatı altında LİHKAB olarak kurumsallaşması çok önemli ve hayırlı bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Hizmet kalitesi, hızlılık ve sorunların anında çözümü anlamında da ilçemize değer katacağına inanıyorum. Türkiye genelinde bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirilen bu çalışmanın ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, bu örnek birliktelikleri için tüm mühendislerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.