Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, öğretmenleri okullarında ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, öğretmenleri okullarında ziyaret etti

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, öğretmenleri okullarında ziyaret etti

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri okullarında ziyaret etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri okullarında ziyaret etti.

Seydişehir'de farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevinde bulunan ve daha sonra belediye başkanlığı görevine seçilen Mehmet Tutal, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu dünyaya yeniden gelse yine öğretmen olmak istediğini söyledi.

Öğretmenliğin zor bir görev olduğunu anımsatan Tutal, şunları söyledi:

" Masum, temiz, yaratılmışa en uygun şekilde hayatını devam ettiren kirlenmemiş dimağlarla uğraşıyoruz. Dolayısı ile zor olmasına rağmen en şanslı meslek guruplarından birisi öğretmenlik. Ben 24 Kasım'da kendimi daha çok öğretmen olarak hissediyorum. Çünkü bir üşür öğrencim var ya ziyaretime geliyorlar ya da telefonla arayarak günümü kutluyorlar."

Taraşçı Şehit Okan Altıparmak Orta Okulu Müdürü Celalettin Örküt, Merkez İlkokulu Müdürü Yasin Öşekçi, Mahmut Esat Ortaokulu Müdürü Süleyman Boztepe, Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi Müdürü Adıgüzel Teke, Seydişehir Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Topuz, Seydişehir Seyidharun Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Uçan Başkan Tutal'ın Öğretmenler Gününü kutlayarak kendilerini unutmayan Başkan Tutal'a teşekkür etti. ???????

Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum

Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum

 Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı olay oldu! Atanamayan gençlere dikkat çekti

 'Eğitim Nobeli'ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen: 'Bir yanım kırsal, bir yanım küresel'

'Eğitim Nobeli'ne aday gösterilen ilk Türk öğretmen: "Bir yanım kırsal, bir yanım küresel"

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title