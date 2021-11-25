Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, öğretmenleri okullarında ziyaret etti

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri okullarında ziyaret etti.

Seydişehir'de farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevinde bulunan ve daha sonra belediye başkanlığı görevine seçilen Mehmet Tutal, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu dünyaya yeniden gelse yine öğretmen olmak istediğini söyledi.

Öğretmenliğin zor bir görev olduğunu anımsatan Tutal, şunları söyledi:

" Masum, temiz, yaratılmışa en uygun şekilde hayatını devam ettiren kirlenmemiş dimağlarla uğraşıyoruz. Dolayısı ile zor olmasına rağmen en şanslı meslek guruplarından birisi öğretmenlik. Ben 24 Kasım'da kendimi daha çok öğretmen olarak hissediyorum. Çünkü bir üşür öğrencim var ya ziyaretime geliyorlar ya da telefonla arayarak günümü kutluyorlar."

Taraşçı Şehit Okan Altıparmak Orta Okulu Müdürü Celalettin Örküt, Merkez İlkokulu Müdürü Yasin Öşekçi, Mahmut Esat Ortaokulu Müdürü Süleyman Boztepe, Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi Müdürü Adıgüzel Teke, Seydişehir Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Topuz, Seydişehir Seyidharun Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Uçan Başkan Tutal'ın Öğretmenler Gününü kutlayarak kendilerini unutmayan Başkan Tutal'a teşekkür etti. ???????

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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