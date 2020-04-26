Seydişehir-Antalya yolunda ilkbahar görüntüleri büyülüyor Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Antalya yolundaki İçeri Kışla Mevkisi, bezendiği ilkbahar renkleri ile büyülüyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Antalya yolundaki İçeri Kışla Mevkisi, bezendiği ilkbahar renkleri ile büyülüyor.

Bir tarafı Antalya yolu, bir tarafı Toros Dağları ile çevrili alan, kışın dağlara yağan karların erimesi ile sular birikmiş durumda.

Bölgede bulunan inek sürüleri, papatya kokusu içinde bölgede özgürce dolaşıyor.

Kaynak: AA