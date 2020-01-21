Seydişehir-Antalya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
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Seydişehir-Antalya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde ulaşımda güçlük yaşanıyor.

21.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:42
Seydişehir-Antalya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

'yı 'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kara yolunda tuzlama ve kar kürüme çalışması yapıyor.

Yolun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde ise kar yağışı ve tipi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Bölgede ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, zincir ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermezken, uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda da uyarıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Seydişehir-Antalya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
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