Seydişehir-Antalya kara yolu küçük araçların geçişine açıldı - Haberler
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Seydişehir-Antalya kara yolu küçük araçların geçişine açıldı

AA, Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'yı Antalya'ya bağlayan ve yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya kara yolu, tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından küçük araçların geçişine açıldı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'yı Antalya'ya bağlayan ve yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan Seydişehir- Antalya kara yolu, tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından küçük araçların geçişine açıldı.

Etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle akşam saatlerinde kapatılan Seydişehir- Antalya kara yolunda tipi nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü kara yolu, çalışmaların ardından küçük araçların geçişine izin verilerek ulaşıma yeniden açıldı.

İlçe çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Antalya yönüne gidecek kar lastiği olan küçük araçların geçişine izin veriyor.

Seydişehir-Antalya kara yolu küçük araçların geçişine açıldı

Seydişehir-Antalya kara yolu küçük araçların geçişine açıldı

Seydişehir-Antalya kara yolu küçük araçların geçişine açıldı

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Haber

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