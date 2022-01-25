Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı - Haberler
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Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Marangozlar kavşağında trafik ekiplerinin yolu kapatması Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı KONYA ( AA ) - Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle bütün araçlar için trafiğe kapatıldı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Marangozlar kavşağında trafik ekiplerinin yolu kapatması Seydişehir- Antalya kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

KONYA ( AA ) - Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir- Antalya kara yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle bütün araçlar için trafiğe kapatıldı.

Kentte kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. İlçe çıkışına konuşlanan bölge trafik ekiplerince, Seydişehir'den Antalya istikametine giden araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için çalışmasını sürdürüyor.

Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Seydişehir-Antalya kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Haber

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