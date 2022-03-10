Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine açıldı - Haberler

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Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine açıldı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine açıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

ANTALYA (AA) - İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir- Antalya kara yolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolu Marangozlar Kavşağı'ndan itibaren çekici türü araçların geçişine izin verilmemesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

Karayolları ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kara yolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmeye başlandı. Marangozlar Kavşağı'nda bulunan Bölge Trafik ekipleri, söz konusu araçların kontrollü geçişine izin verirken, sürücüleri de buzlanmaya karşı uyarıyor.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu, Antalya, kar, Güncel, Haberler

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