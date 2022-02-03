Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı - Haberler
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Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

AA, Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir-Antalya kara yolunda ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilendi.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Seydişehir- Antalya kara yolunda ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilendi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı. Bölge trafik ekipleri tarafından Seydişehir- Antalya kara yolu Marangoz Kavşağı'ndan itibaren çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.

İlçe çıkışındaki kontrol noktasında bulunan polis ekipleri, Antalya yönüne gidecek araç sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

Seydişehir-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir, Antalya, Tragger, kar, Güncel, Haber

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