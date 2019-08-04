Seydişehir Adile Baysal Kültürevi'nde yangın

Seydişehir ilçesindeki Adile Baysal Kültürevi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sofuhane Mahallesindeki Adile Baysal Kültürevi'nin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol alarak söndürdü. Yangında, müzenin mutfak bölümünde hasar oluştu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA