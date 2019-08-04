Seydişehir Adile Baysal Kültür Evi mutfağında yangın

Konya'nın Seydişehir ilçe Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sebeltaş A.Ş'ye ait Adile Baysal Kültür Evinin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında Kültür Evinin mutfağında maddi hasar meydana geldi. Adile Baysal Kültür evinde başlayan yangını haber alan Belediye Başkanı Mehmet Tutal olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyacının karşılandığı aşevinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktığını belirten Başkan Tutal, "Seydişehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve belediye personelimizin kısa süreli müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Şükürler olsun ki can kaybı yaşanmadı. Sadece mutfak bölümümüzde maddi zarar var. Seydişehir'in tarihini yansıtan tarihi eşyalarımızın bulunduğu bölümde herhangi bir zarar meydana gelmemiştir. Ekiplerimiz tadilat ve onarım çalışmalarına ivedi bir şekilde başlamıştır. Garip, gureba ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemekleri yarın yine aynı saatte ulaştırılacaktır" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA