Seydioğulları'ndan, Emniyet Müdürü Aydın'a Ziyaret
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ı makamında ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ı makamında ziyaret etti.
İl Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, Aydın'ın uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar hakkında Seydioğulları'na bilgi verdiği belirtildi.
Açıklamada, Aydın'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Seydioğulları'na teşekkür ettiği kaydedildi.