SEYDİKÖY KIRGILLI YOLUNU TAMAMLAYARAK VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE SUNDUK.
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SEYDİKÖY KIRGILLI YOLUNU TAMAMLAYARAK VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE SUNDUK.

SEYDİKÖY KIRGILLI YOLUNU TAMAMLAYARAK VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE SUNDUK.
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SEYDİKÖY KIRGILLI YOLUNU TAMAMLAYARAK VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE SUNDUK. Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü köylerimizde vatandaşlarımızın ulaşımı da daha konforlu ortamda ulaşımlarını sağlayabilmeleri için BSK sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

SEYDİKÖY KIRGILLI YOLUNU TAMAMLAYARAK VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE SUNDUK. Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü köylerimizde vatandaşlarımızın ulaşımı da daha konforlu ortamda ulaşımlarını sağlayabilmeleri için BSK sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Devam eden çalışmalar tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Geçtiğimiz günlerde çalışmalarına başlanan Merkez ilçeye bağlı Seydiköy- Kırgıllı yolu 4 km BSK sıcak asfalt olarak yol çizgileri de tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

Kaynak: Habermetre

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