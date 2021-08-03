Son Dakika | Seydikemer yangını tekrar başladı, bazı mahalleler tahliye ediliyor

Son dakika 3. sayfa haberi: Seydikemer yangını tekrar başladı, bazı mahalleler tahliye ediliyor Üç mahalle tahliye ediliyor Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün gece yarısı dört ayrı noktada çıkan ve kontrol altına alınan bölgede çıkan yangın büyüyerek etkisini arttırırken, üç mahallenin tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.