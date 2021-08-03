Son Dakika | Seydikemer yangını tekrar başladı, bazı mahalleler tahliye ediliyor
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Son Dakika | Seydikemer yangını tekrar başladı, bazı mahalleler tahliye ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Seydikemer yangını tekrar başladı, bazı mahalleler tahliye ediliyor Üç mahalle tahliye ediliyor Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün gece yarısı dört ayrı noktada çıkan ve kontrol altına alınan bölgede çıkan yangın büyüyerek etkisini arttırırken, üç mahallenin tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

Seydikemer yangını tekrar başladı, bazı mahalleler tahliye ediliyor

Üç mahalle tahliye ediliyor

AYDIN - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün gece yarısı dört ayrı noktada çıkan ve kontrol altına alınan bölgede çıkan yangın büyüyerek etkisini arttırırken, üç mahallenin tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır ve Çökek Mahallelerindeki ormanlık alanlarda 4 ayrı noktada aynı anda çıkan yangın ihbarı üzerine teyakkuzda olan ekiplerle birlikte halk seferber oldu. Bölgedeki vatandaşlar alevlerle mücadele için seferber olurken, ekiplerin özverili çalışması ile yangın kontrol altına alınmış soğutma çalışmaları devam ediyordu. Yangının kontrol altına alındığı bölgede tekrar parlayan alevler, bir anda büyüyerek etkisini arttırdı. Yangının etkisini arttırması üzerine Dere, Bayır ve Çökek mahallerinin tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi. Seydikemer2deki yangına bir helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan da ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Son Dakika | Seydikemer yangını tekrar başladı, bazı mahalleler tahliye ediliyor
Son Dakika | Seydikemer yangını tekrar başladı, bazı mahalleler tahliye ediliyor
Son Dakika | Seydikemer yangını tekrar başladı, bazı mahalleler tahliye ediliyor
Son Dakika | Seydikemer yangını tekrar başladı, bazı mahalleler tahliye ediliyor
Son Dakika | Seydikemer yangını tekrar başladı, bazı mahalleler tahliye ediliyor
Son Dakika | Seydikemer yangını tekrar başladı, bazı mahalleler tahliye ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın

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