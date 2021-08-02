Seydikemer yangını rüzgarın şiddeti ile büyüyor
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Seydikemer yangını rüzgarın şiddeti ile büyüyor

Seydikemer yangını rüzgarın şiddeti ile büyüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaklaşık bir saat önce başlayan ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar ile büyümeye devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaklaşık bir saat önce başlayan ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar ile büyümeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye arazözleri sevk edildi. Yangın sonrasında mahalle sakinleri de bölgeye gelerek ekiplere yardımcı olmaya başladı. Vatandaşlar kovalarla taşıdıkları sularla yangın söndürme çalışmalarına katılırken, şiddetli rüzgarla yangının etki alanının büyüdüğü öğrenildi.

Şu ana kadar karadan müdahale yapılan yangının sık çam ormanlarının bunduğu bölgede etkili olduğu belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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