Seydikemer yangını devam ediyor
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Seydikemer yangını devam ediyor

Seydikemer yangını devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin üç mahallesinde etkili olan yangın devam ederken, bölgede mahsur kaldığı iddia edilen vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin üç mahallesinde etkili olan yangın devam ederken, bölgede mahsur kaldığı iddia edilen vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır ve Çökek mahallelerindeki ormanlık alanlarda 4 ayrı noktada aynı anda çıkan yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam ediyordu. Yangının kontrol altına alındığı bölgede tekrar parlayan alevler, bir anda büyüyerek etkisini arttırdı. Yangının etkisini arttırması üzerine Dere, Bayır ve Çökek mahallelerinin tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi. Arama Kurtarma ekipleri yangında mahsur kalan vatandaşlar olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesinde mahsur kaldığı iddia edilen vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan sürdürülüyor. - MUĞLA

Seydikemer yangını devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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