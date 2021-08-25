SEYDİKEMER'DEKİ ORMAN YANGININDA 20 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
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SEYDİKEMER'DEKİ ORMAN YANGININDA 20 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 17 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan 17 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

Karaköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili bölgede, dün saat 16.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen 10 helikopter, 2 uçakla havadan; 2 dozer, 34 arazöz, 4 itfaiye aracı, orman işleri ve itfaiye erleri ile karadan yangına müdahale edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına mahalleli de su tankerleri, kürek ve tırmıklarıyla destek oldu.

Havanın kararmasıyla sona eren havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Orman Genel Müdürlüğü'nce Twitter hesabından yapılan paylaşımda Seydikemer'deki yangının 17 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu. Yangında, yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü ifade edildi.

SEYDİKEMER'DEKİ ORMAN YANGININDA 20 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
SEYDİKEMER'DEKİ ORMAN YANGININDA 20 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
SEYDİKEMER'DEKİ ORMAN YANGININDA 20 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
SEYDİKEMER'DEKİ ORMAN YANGININDA 20 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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