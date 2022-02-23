Seydikemer'de zabıtadan KDV denetimi

SEYDİKEMER, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zabıta ekipleri, KDV indiriminin ardından marketlerde denetim yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlçedeki marketleri mercek altına alan zabıta ekipleri, KDV indiriminin etiket fiyatlarına yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etti. Ekipler, raftaki ürünlerin son kullanma tarihine baktı. Ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Denetimler hakkında açıklamada bulunan Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sürdüğünü belirtti. Başkan Otgöz, "Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için Zabıta Ekiplerimiz denetim yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın KDV fiyatlarını yüzde 1'e indirmesinin ardından bunun gıda ürünlerine yansıyıp yansımadığı titizlikle inceleniyor. İlçemizdeki marketlerde yapılan denetimler, ara ara devam edecek" dedi. - MUĞLA