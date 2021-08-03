Seydikemer'de yangına gece karadan müdahale sürüyor
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Seydikemer'de yangına gece karadan müdahale sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Haberler | Yerel

Seydikemer'de yangına gece karadan müdahale sürüyor Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam eden yangın nedeniyle alevler geceyi aydınlatırken, müdahale karadan sürüyor.

Seydikemer'de yangına gece karadan müdahale sürüyor

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam eden yangın nedeniyle alevler geceyi aydınlatırken, müdahale karadan sürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin üç mahallesinde etkili olan yangın devam ediyor. Seydikemer Bayır ve Çökek mahallelerindeki ormanlık alanlarda 4 ayrı noktada aynı anda çıkan yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam ediyordu. Yangının kontrol altına alındığı bölgede tekrar parlayan alevler, bir anda büyüyerek etkisini arttırdı. Yangının etkisini arttırması üzerine Dere, Bayır ve Çökek mahallelerinin tahliye edilmişti. Ekipler bölgede söndürme çalışmalarına devam ederken, havanın kararması ile birlikte çalışmaların karadan sürdürüleceği öğrenildi.

Seydikemer'de yangına gece karadan müdahale sürüyor
Seydikemer'de yangına gece karadan müdahale sürüyor
Seydikemer'de yangına gece karadan müdahale sürüyor
Seydikemer'de yangına gece karadan müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın

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