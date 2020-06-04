Seydikemer'de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
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Seydikemer'de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Seydikemer'de uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
04.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:37

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Seydikemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İlçe merkezinde şüphelendikleri 2 kişiyi durduran ekipler, şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. ile U.S., Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, U.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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