Seydikemer'de tarladaki 80 saman balyası yandı Seydikemer ilçesinde tarlada çıkan yangında, 80 saman balyası kül oldu.

Seydikemer ilçesinde tarlada çıkan yangında, 80 saman balyası kül oldu.

Ortaköy Mahallesi'nde Ramazan Yaman'a ait tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Haber verilmesi üzerine gelen Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışma sonrasında yangını söndürdü.

Yangında, tarladaki 80 saman balyası kele döndü.

İlçe Jandarma Komutanlığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: AA