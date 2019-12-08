Seydikemer'de prefabrik evde çıkan yangın korkuttu
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Seydikemer'de prefabrik evde çıkan yangın korkuttu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın korkuttu.

08.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:42
Seydikemer'de prefabrik evde çıkan yangın korkuttu

'nın ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Yaka Mahallesi'nde Sebahattin Dikişci'ye ait tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik mücadelesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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