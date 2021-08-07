Seydikemer'de orman yangını başladı
Seydikemer'de orman yangını başladı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde saat 18.00 sıralarında orman yangını başladı.
Seydikemer'de orman yangını başladı
MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde saat 18.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangın ihbarının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Seydikemer ilçesi Karaköy mevkiindeki orman yangının rüzgarın etkisi ile büyüdüğü öğrenilirken, yanan alanın sarp kayalıklar olduğu açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın