Seydikemer'de orman yangını başladı
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Seydikemer'de orman yangını başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Seydikemer'de orman yangını başladı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde saat 18.00 sıralarında orman yangını başladı.

Seydikemer'de orman yangını başladı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde saat 18.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangın ihbarının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Seydikemer ilçesi Karaköy mevkiindeki orman yangının rüzgarın etkisi ile büyüdüğü öğrenilirken, yanan alanın sarp kayalıklar olduğu açıklandı.

Seydikemer'de orman yangını başladı
Seydikemer'de orman yangını başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın

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