SEYDİKEMER'DE ORMAN YANGINI

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Karaköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili bölgede, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı