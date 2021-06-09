Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Zorlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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