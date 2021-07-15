Seydikemer'de kaza
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Seydikemer'de kaza

Seydikemer'de kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Seydikemer ilçesinde yaşanan tek taraflı trafik kazasında araç içinde sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin çabası sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Seydikemer ilçesinde yaşanan tek taraflı trafik kazasında araç içinde sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin çabası sonrası sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine kazanın bildirilmesini ardından olay yerine Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Seydikemer Döğer Mahallesi Arsa yolu üzerinde meydana gelen kazada araç içinde sıkışan Medine Türk isimli kadın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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