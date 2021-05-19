Seydikemer'de kamyonun çarptığı işçi öldü
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Seydikemer'de kamyonun çarptığı işçi öldü

Seydikemer'de kamyonun çarptığı işçi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyonun çarptığı orman işçi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyonun çarptığı orman işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; İsa Milaslıoğlu yönetimindeki 48 AEL 336 plakalı kamyon, Uğurlu Mahallesi'nde dağ yolunda durduğu sırada, orman kesim işçisi Arif Sağın araçtan indi. Aracının önüne yürüyen Sağın'na kamyon çaptı. Yardım istenmesi üzerine ola y yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi.

Sağlık ekipleri Sağın'nın olay yerinde hayatı kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sağın'ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Milaslıoğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Seydikemer'de kamyonun çarptığı işçi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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