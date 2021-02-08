Seydikemer'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Seydikemer'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

08.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:31
Seydikemer'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmaları için çalışma başlattı.

Ekipler 3 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 5 yıldır aranan F.E'yi Bağlıağaç Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı.

Yapılan araştırmada hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu anlaşılan hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

F.E, daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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