Seydikemer'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı - Haberler

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Seydikemer'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yapıldı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Seydikemer'de

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleriyle raflardaki ürün adedi, depolardaki miktarlar ve satış fiyatları titizlikle incelendi.

Çok sayıda iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Yakup Otgöz, fahiş fiyat artışlarına ve haksız kazanca yönelik mücadelenin devam edeceğini, denetimlerle tüketiciyi fahiş fiyatlar karşısında korumak istediklerini söyledi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Seydikemer, Zabıta, Polis, Muğla, Güncel, Haberler

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