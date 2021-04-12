Seydikemer'de domates yüklü kamyon devrildi
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Seydikemer'de domates yüklü kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Haberler | 3. Sayfa

Seydikemer'de domates yüklü kamyon devrildi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde domates yüklü kamyon devrilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Seydikemer'de domates yüklü kamyon devrildi

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde domates yüklü kamyon devrilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Antalya-Fethiye kara yolu Çobanlar mevkiinde meydana geldi. Hasan K. idaresindeki 45 AFP 864 plakalı domates yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon çekiciyle kaldırıldı. Kamyonun kasasından etrafa saçılan domatesler işçiler tarafından toplandı. Kamyonun Karaköy Mahallesi'nden yüklediği domatesi Manisa'ya götürdüğü öğrenildi.

Seydikemer'de domates yüklü kamyon devrildi
Seydikemer'de domates yüklü kamyon devrildi
Seydikemer'de domates yüklü kamyon devrildi
Seydikemer'de domates yüklü kamyon devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 22:24:55. #1.14#
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