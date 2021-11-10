Seydikemer'de çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler
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Seydikemer'de çıkan orman yangını söndürüldü

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Seydikemer'de çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Atlıdere Mahallesi Sarısüleymanlar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale edilen orman yangını, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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