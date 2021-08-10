Seydikemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Seydikemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Seydikemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, havadan 3 helikopter ve 1 uçak, karadan da arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Seydikemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Seydikemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Seydikemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Seydikemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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