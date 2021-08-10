Seydikemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, havadan 3 helikopter ve 1 uçak, karadan da arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır