Seydikemer'de Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yakabağ Mahallesi Karain mevkisinde ziraat alanında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangına, 3 ilk müdahale aracı, 21 arazöz, 120 yangın söndürme işçisiyle karadan, 6 helikopter ve 2 amfibik uçakla havadan müdahale edildi.
Arazinin sarp olması nedeniyle yangın, yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınabildi.
5 hektar makilik ve ormanlığın zarar gördüğü alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.