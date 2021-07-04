Seydikemer'de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Seydikemer ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Seydikemer ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Yaka Mahallesi Türbe mevkisindeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Ekipler yanan alanda soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır