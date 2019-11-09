Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı

Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı

Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradıMUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında, 2 hektar alan zarar gördü.

09.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:58
Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı

'de anız yangını ormana sıçradı

- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında, 2 hektar alan zarar gördü.

Arsa Mahallesi'nde başlayan anız başlayan yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Seydikemer, Fethiye ve 'nın Kaş ilçesinde arasözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına Bağlı Seydikemer Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Orman işçileri, itfaiye ve vatandaşların 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin Seydikemer Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı
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