Seydikemer'de 300 Zeytin Ağacı Yandı

MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde çıkan yangında 2 hektar alan üzerindeki 300 zeytin ağacı yandı.



Girmeler Mahallesi'nde Nadi Kaya ve Durmuş Ali Kaya'ya ait zeytin bahçesinde bugün saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zeytinliği saran alevler kısa sürede çevredeki sazlık alana da sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arasöz ile Muğla Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği'ne bağlı 3 yangın söndürme aracı müdahale etti. Mahalle sakinlerinin de söndürme ekiplerine yardım ettiği yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan üzerindeki 300 zeytin ağacı ile sazlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.



- Muğla