Seydikemer'de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 7 ayrı suç kaydı olan ve hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K'nın Korubükü Mahallesinde olduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlü, Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????
AA / Durmuş Genç - Güncel