Seydikemer'de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Seydikemer'de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Seydikemer'de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 7 ayrı suç kaydı olan ve hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K'nın Korubükü Mahallesinde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????

AA / Durmuş Genç - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Seydikemer, Jandarma, Muğla, Güncel, Haberler

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