Seydikemer'de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 7 ayrı suç kaydı olan ve hakkında uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K'nın Korubükü Mahallesinde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????