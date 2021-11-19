Seydikemer'de 10 bin 300 Metre Dere Temizliği Yapıldı

SEYDİKEMER, MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde devam ettiği dere temizliği çalışmaları kapsamında Seydikemer'de 10 bin 300 metre dere temizliği yaptı.

Muğla Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü 13 ilçede dere temizliği çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kış aylarında yaşanabilecek olan baskınları ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için çalışma yapan ekipler, Seydikemer'de 7 ayrı noktada temizlik yaptı. Kumdibi Mahallesi, Hal Yolu Caddesi, Halit Ölmez Caddesi, Kumluova 201 Sokak, Letoon Caddesi, Tanır Caddesi ve Aydın Caddesi'nde yer alan derelerde 10 bin 300 metrelik temizlik çalışması tamamlandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, dere temizliklerinin kış aylarında meydana gelebilecek su baskınlarına önlem olması açısından büyük önem taşıdığı, bu çalışmaların il genelinde rutin olarak devam ettiği belirtildi. Konu hakkında yapılan açıklamada "Genel Müdürlüğümüz olarak yıl boyunca rutin olarak dere temizliği çalışmaları yapıyoruz. Kış aylarında yağışlar sonrası yaşanabilecek olası taşkınlara karşı ve yaz aylarında meydana gelebilecek kötü kokunun önlenmesi amacıyla ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğumuz günden bu yana yaklaşık 900 bin metre dere temizlik çalışması yaptık. Bu çalışmalar sayesinde taşkınlardan korunurken, çevre temizliği konusunda da katkıda bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

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