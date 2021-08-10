Seydikemer'de 1 hektar ormanlık alan yandı
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Seydikemer'de 1 hektar ormanlık alan yandı

Seydikemer'de 1 hektar ormanlık alan yandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla- Antalya sınırında yer alan, Seydikemer'e bağlı Karaköy Mahallesi'nde, saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter ve bir uçakla havadan, 5 arazöz, itfaiye araçları, ekiplerle ve vatandaşlara ait onlarca su tankeri ile karadan müdahale edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle sürekli yön değiştirdi. Özellikle havadan yapılan hızlı müdahale ile yangın 2 saatte kontrol altına alınarak sondürüldü. Yangın alanında soğutma çalışması devam ediyor.Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektarlık alan zarar gördü. Yangına müdahalede, gönüllü vatandaşlar büyük çaba harcadı. Vatandaşlar, su tankerleri ile önünü kestikleri yangının yerleşim bölgelerine sıçramasını önlemeye çalıştı.


Seydikemer'de 1 hektar ormanlık alan yandı
Seydikemer'de 1 hektar ormanlık alan yandı
Seydikemer'de 1 hektar ormanlık alan yandı
Seydikemer'de 1 hektar ormanlık alan yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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