Şeyda Nur, Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazır

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi görme engelli Şeyda Nur Kaplan, Goalball Milli Takımı'na seçildi.

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi görme engelli Şeyda Nur Kaplan, Goalball Milli Takımı'na seçildi. Kaplan, milli takım ile birlikte 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan görme engelli Şeyda Nur Kaplan, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek 6 kişilik Goalball Milli Takımı'na girmeyi başardı.

Şeyda Nur Kaplan, ay-yıldızlı formayı giyeceği için gururlu olduğunu söyledi. Milli takımın Karaman'da düzenlenen hazırlık kampına katılan Şeyda Nur Kaplan, 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini, başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı