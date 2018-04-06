Seyda Molla Bahri Efendi, Vefatının 4. Yılında Anıldı

Elazığ'ın kanaat önderlerinden büyük mutassavvıf Seyda Molla Bahri Efendi, vefatının 4. yılında çeşitli programlarla anılıyor.

4 yıl önce vefat eden büyük mutassavıf Seyda Molla Bahri Tunç için öğrenciler, talebeleri ve sevenleri Asri Mezarlıkta bulunan kabri başında bir araya geldi. Bölgenin önemli ilim alimlerinden Molla Bahri Efendi için sevenleri kabri başında hatim ve dualarla andı.

Ömrünü ilim, irfan ve irşada adadığı bilenen alim ve tasavvuf erbabı Molla Bahri Tunç, 93 yıllık örnek yaşantısıyla biliniyor. - ELAZIĞ