Şeyda Coşkun: Edis yemek yemeyi seviyor
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Şeyda Coşkun: Edis yemek yemeyi seviyor

18.01.2021 08:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 08:13
Şeyda Coşkun: Edis yemek yemeyi seviyor

Bebek'ten geldiğini söyleyen Coşkun, "Pandemi döneminde kilo aldığı için kendisinden destek isteyen ünlülerin olup olmadığı sorusuna "Çok nadir oluyor.

Bebek'ten geldiğini söyleyen Coşkun, "Pandemi döneminde kilo aldığı için kendisinden destek isteyen ünlülerin olup olmadığı sorusuna "Çok nadir oluyor. Bazen Gülben Ergen der. Gülben Ergen'in dışında Edis var. Edis yemek yemeyi çok seviyor. Çok da spor yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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