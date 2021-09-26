Şeyda Betül Kılıç Kimdir? Şeyda Betül Kılıç kaç yaşında, nereli? Şeyda Betül Kılıç biyografisi!

Toplumun çeşitli kesimlerine, belediyeler, vakıflar, dernekler, okullar öncülüğünde ulaşarak seminerler vermektedir. Ailelerin problemleri, evlilik, sosyolojik ve psikolojik temelli destek programlar, seminerler, atölyeler hazırlamaktadır. Sağlıklı toplumun sağlıklı aile ve daha da önemlisi sağlıklı çift ilişkisine bağlı olduğuna inanır. Psikolog, Programcı ve Yazar olan Şeyda Betül Kılıç Kimdir? Şeyda Betül Kılıç kaç yaşında, nereli? Şeyda Betül Kılıç mesleği nedir?Şeyda Betül Kılıç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞEYDA BETÜL KILIÇ KİMDİR?

Şeyda Betül Kılıç, Psikolog, Programcı ve Yazar. 'Evlilikte Pozitif İletişim' ve 'Hayatı (12'den) Yakala' adlı kitapların yazarıdır. Psikoloji lisansını New York Alfred University'de tamamladı. Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği (EABCT) tarafından, akredite edilmiş ve sertifikalandırılmış CBT (Kognitif Davranış Terapileri) eğitimini tamamlayarak KDT Terapistleri arasında girdi. Takiben CİSED (Cinsel Terapiler Derneği)'den Aile Danışmanlığı aldı.

Ailelerle ve yetişkinlerle çalışmaya başladı. Travmalara olan eğilimi neticesinde bu konuda uzmanlaşmaya karar verdi. Travmalar konusunda EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) eğitimlerinin bütün safhalarını tamamladı. Son yıllarda iyice artan kanser olaylarına psikolojik bir perspektiften bakabilmek ve kanserli hastalara destek olabilmek için Prof. Dr. Sedat Özkan'dan Psikoonkoloji eğitimi almış olan Şeyda Betül Kılıç, insanın anlam arayışı ve hayattaki duruşu üzerinde çalışırken, yolu 'Dokuz Mizaç Modeli;Enneagram' ile kesişti. Hala Enneagram ve insan mizaçları üzerine eğitimler veriyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Şeyda Betül Kılıç, halen ulusal bir radyoda bir program hazırlayıp sunmaktadır. Toplumun çeşitli kesimlerine, belediyeler, vakıflar, dernekler, okullar öncülüğünde ulaşarak seminerler vermektedir. Ailelerin problemleri, evlilik, sosyolojik ve psikolojik temelli destek programlar, seminerler, atölyeler hazırlamaktadır. Sağlıklı toplumun sağlıklı aile ve daha da önemlisi sağlıklı çift ilişkisine bağlı olduğuna inanır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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