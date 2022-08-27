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Seyahatsever projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 5 gün ücretsiz kullandıkları yurtlardaki konaklamanın 1 Eylül'de sona erdiğini ancak bu sürenin uzatıldığını aktararak, "Hafta sonuna seyahatseverlere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yerel

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