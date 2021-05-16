Seyahatler için kademeli normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi
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Seyahatler için kademeli normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi

Seyahatler için kademeli normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Enuygun kullanıcılarının 17 Mayıs sabahı 06.00 ila 10.00 saatleri arasındaki uçak ve otobüs biletleri için yoğun bir arama yaptığını belirterek, "Uçak bileti aramalarının yaklaşık yüzde 45'i 17 Mayıs sabahı 05.00-11.

Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Enuygun kullanıcılarının 17 Mayıs sabahı 06.00 ila 10.00 saatleri arasındaki uçak ve otobüs biletleri için yoğun bir arama yaptığını belirterek, "Uçak bileti aramalarının yaklaşık yüzde 45'i 17 Mayıs sabahı 05.00-11.00 için olurken, en çok aranan otobüs bileti saatleriyse 09.00-11.00 oldu." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre şehirler arası seyahatlerin nasıl yapılacağına ilişkin Enuygun.com'dan yapılan açıklamada, uçak ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarıyla yolculuk edeceklerin, biletlerini ibraz etmeleri halinde sokağa çıkma yasağı olan gün ve saatlerde de seyahat edebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, otel konaklaması olanların da kısıtlama günlerinde rezervasyon bedellerini ödemeleri ve rezervasyonlarını göstermeleri halinde seyahatlerini gerçekleştirebileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, 17 günlük tam kapanma süreci için büyükşehirlerden gidenlerin, yeni kademeli normalleşme genelgesinin yayınlamasının hemen ardından sabahın ilk saatlerindeki uçuşları tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Enuygun kullanıcıları, 17 Mayıs sabahı 06.00 ila 10.00 saatleri arasındaki uçak ve otobüs biletleri için yoğun bir arama yaptı. Uçak bileti aramalarının yaklaşık yüzde 45'i 17 Mayıs sabahı 05.00-11.00 için olurken, en çok aranan otobüs bileti saatleriyse 09.00-11.00 oldu. Sabah saat 06.00 saatlerinde uçuşlar ise en çok tercih edilen seferler oldu. İçişleri Bakanlığı yeni genelgesine göre, hafta içi saat 21.00'den sabah 05.00'e kadar, hafta sonları ise cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. Bu saat ve günlerde uçak, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında yolculuk edecekler, biletlerini ibraz ederek sokağa çıkabilecek. Havalimanı ya da otogara gidişlerde de yine biletlerini göstermeleri halinde taksi ya da toplu ulaşım araçlarını kullanabilirler."

Yeni kademeli normalleşme takvimine göre otel rezervasyonu olanların rezervasyon belgeleri ve ödeme bilgilerini göstermeleri halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını aktaran Hacıbayramoğlu, "Otel restoranları ise sadece konaklama yapan müşterilere pandemi kurallarına uygun olarak hareket edilmesi ön şartıyla hizmet verebilecek. Yeni genelgeye göre uçak dışındaki şehirler arası toplu ulaşım araçları yüzde 50 kapasite ile yolcu kabul edebilecek. Koltuklara bir boş, bir dolu şeklinde oturulacak. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olmadığı saatlerde özel araçla şehirler arası yolculuk yapılabilecek ancak kısıtlamanın olduğu gün ve saatlerde özel araçla yolculuk edeceklerin Seyahat İzin Belgesi alması gerekecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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