Seyahat yasaklı Avustralyalılara özel uçuş: Pasifik üzerinde tur atıp gelecekler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyahat yasaklı Avustralyalılara özel uçuş: Pasifik üzerinde tur atıp gelecekler

Seyahat yasaklı Avustralyalılara özel uçuş: Pasifik üzerinde tur atıp gelecekler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Avustralyalı hava yolu, koronavirüs salgını sebebiyle uçakla seyahat edemeyen Avustralyalılara "Hiçbir yere gitmeyen uçuş" imkanı sağladı.

Avustralyalı hava yolu, koronavirüs salgını sebebiyle uçakla seyahat edemeyen Avustralyalılara "Hiçbir yere gitmeyen uçuş" imkanı sağladı. Biletlerin rekor sürede tükendiği uçuşta, yolcular, Pasifik Okyanusu üzerinde tur atacak.

Qantas Havayolu, gece yapılacak uçuşta yolcuların Pasifik Okyanusu üzerinde tur atacağını ve 'Süper Ay Tutulması' gökyüzü olayının yakından görüleceğini belirtti. Havayolu yetkilileri, biletlerin 2,5 dakikada tükendiğini ifade ederek bu sürenin bir rekor olduğunu vurguladı. Süper ay uçuşu olarak adlandırılan uçuş için biletler, 386 ile bin 499 ABD Doları arasında satışa sunuldu.

SÜPER AY NEDİR?Hava yolu şirketi basın açıklamasında, "Pasifik Okyanusu üzerindeki en uygun uçuş yolunu" tasarlamak için astronom Dr. Vanessa Moss ile birlikte çalıştığını söyledi. Dr. Moss, NASA'nın 'süper ay' olarak adlandırdığı 26 Mayıs Ay Tutulması olayıyla ilgili bilgilerle yolcuları eğlendirmek için uçuşta bulunacak. NASA, 26 Mayıs'taki süper ayın, Dünya'ya en yakın yörünge konumuna yakın olmasından kaynaklandığını ve bu durumun onu insan gözüne daha büyük ve daha parlak hale getirdiğini belirtti. 2021'deki tek olan tam ay tutulması Avustralya, Yeni Zelanda, bazı Pasifik bölgeleri ve ABD'nin batı kıyılarından gözlemlenecek.Süper ay uçuşu, 3 saat sürecek ve ay Tutulması için bulutların üzerinde gezinmeden önce Sydney'den ayrılıp daha sonra kalktığı yere geri dönecek. Yolcular maske takacak ve uçakta sosyal mesafe kısıtlamaları olacak.

Qantas, iklim krizinin çevreye daha fazla saygı uyandırması gereken bir zamanda gereksiz yere yakıt yaktığı için bazıları tarafından eleştirildi. Diğer yandan uçak seyahatini özleyen yolcular için hiçbir yere gitmeyen uçuşlar, 3 hava yolu tarafından daha gerçekleştiriliyor.

  


Seyahat yasaklı Avustralyalılara özel uçuş: Pasifik üzerinde tur atıp gelecekler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sahil kıyısında yürüyenler fark etti: 900 metre derinlikte yaşıyor
Sahil kıyısında yürüyenler fark etti: 900 metre derinlikte yaşıyor
İsrail-Filistin: İsrail kamuoyu Kudüs ve Gazze'de yaşananlar hakkında ne düşünüyor?
İsrail-Filistin: İsrail kamuoyu Kudüs ve Gazze'de yaşananlar hakkında ne düşünüyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ruhsar Pekcan Antony Blinken Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Seyahat yasaklı Avustralyalılara özel uçuş: Pasifik üzerinde tur atıp gelecekler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 14:14:30. #1.14#

title