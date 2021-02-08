Seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Şehirler arası seyahat yasağı, sokağa çıkma yasağı ile beraber başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma yasağında İçişleri Bakanlığı, kısıtlamanın geçerli olduğu gün ve saatlerde seyahat iznine tabi tutulacak kişileri açıkladı. Peki, Seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Seyahat izin belgesi başvurusu, hafta sonu seyahat edecek olanların gündemine geldi. 8 Şubat'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında mazereti bulunan ve özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşların, Seyahat İzin Kurullarından izin belgesi almaları gerekecek. Seyahat izin belgeleri ise "ebaşvuru" ekranı ya da ALO 199 üzerinden T. C kimlik numarası ile alınacak. Öte yandan, aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek.

SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Yasağın olduğu saatler arasında da şehirler arası seyahat yasağı özel izinle yapılabiliyor. Mazereti olan vatandaşlar, hafta için akşam saat 21.00 ile takip eden günün sabah saat 05.00 arasında ve hafta sonu tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağında özel araçlarıyla seyahat edebiliyorlar.

Seyahat izni için İçişleri Bakanlığı E­-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yapabiliyor.

Mazereti olmayan vatandaşlar, şehirler arası seyahat ederken uçak, otobüs ve vapur kullanabilir.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı mazeret listesi şu şekilde;

– Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

– Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

– ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

– Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

– Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

– Ceza infaz kurumlarından salıverilen

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.