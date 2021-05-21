Seyahat yasağı var mı? Hafta sonu seyahat yasağı var mı?

17 günlük tam kapanma sonrası kısmi normalleşme süreci devam etmekte. Peki, Seyahat yasağı var mı? Hafta sonu seyahat yasağı var mı? kısmi normalleşme sürecinde Seyahat izin belgesi!